Вже неодноразово у ЗМІ з'являлась інформація про потенційну битву Олександра Усика проти Джейка Пола. Щоправда, йде мова не про бій за правилами боксу.

Якщо такий бій відбудеться, то він буде в октагоні за правилами змішаних єдиноборств. Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу прокоментувала можливий двобій Олександра Усика проти Джейка Пола.

Що сказала Шатернікова про можливий бій Усик – Пол?

Шатернікова оцінили шанси Усика, поставивши у приклад Дениса Берінчика та його досвід у кулачних боях. Ексчемпіонка пояснила, що навіть професійний боксер може диктувати хід двобою у кулачних зустрічах або октагоні.

Я дуже переживала, коли наш Денис Берінчик погодився на бій у лізі кулачних поєдинків. Проте саме стратегія, тактика та великий досвід боксера допоміг Денису Берінчику диктував та повністю контролювати хід такого бою. Боксер, який правильно готується може досягти успіху навіть виходячи проти таких суперників як Пол та не за правилами боксу,

– сказала Шатернікова.

Нагадаємо, що Пол-молодший провів імпровізовану дуель поглядів проти Усика 19 липня після перемоги Олександра у реванші над Даніелем Дюбуа. Джейк вже має за своєю спиною 12 перемог на профі-рингу (7 – нокаутом) та зазнав однієї поразки у 13-ти проведених поєдинках. У своєму крайньому бою боксер-ютубер здолав у липні 2025-го Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. А перед цим у листопаді минулого року переміг легендарного Майка Тайсона.

До слова. Джейку Полу вже визначили наступного суперника. Боксер-ютубер поб'ється проти Джервонти Девіса 14 листопада 2025 року на "State Farm Arena" в Атланті (США).

Натомість в Усика залишився прощальний бій у професіоналах – 24 переможні двобої (15 – нокаутом). Наразі розглядають декілька варіантів для "останнього танцю" українця.

Також Аліна Шатернікова оцінила можливий бій Усика проти 20-річного британця Мозеса Ітауми.