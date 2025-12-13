В команде Усика рассказали о переговорах относительно безумной битвы с бывшим соперником Майка Тайсона

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле, когда дрался с Даниэлем Дюбуа. Тогда он одержал эффектную победу нокаутом и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

После того ходило немало слухов относительно его возможного боя с эпатажным шоуменом Джейком Полом. Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин накануне высказался о вероятности развития таких событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Что сказал Лапин о бое Усик – Пол?

Представитель Усика признался, что действительно были разговоры о поединке с американцем. Однако к конкретике они так и не привели.

Усик против Джейка Пола в боксе? Невозможно. Вы даже не можете представить себе бой новичка в боксе против абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Были некоторые разговоры о поединке по правилам ММА, но дальше битвы взглядов дело не зашло,

– рассказал Лапин.

Отметим, что Джейк после боя Усик – Дюбуа вышел на ринг и бросил вызов украинцу, а впоследствии они провели битву взглядов. Были разговоры, что бойцы могут сойтись в октагоне, однако пока оба имеют другие планы.

Пол уже 19 декабря проведет свой самый большой поединок в карьере. Он сразится с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа в Майами.

Лапин считает, что после этого карьера американца в боксе будет завершена.

"Джейк Пол продает себя лучше любого, именно поэтому все хотят драться с ним. Кроме того, у него большой контракт с Netflix. Но реальность проста: 19 декабря будет последним днем его боксерской карьеры. Разница в уровнях слишком большая, у него нет никаких шансов", – сказал Сергей.

Какие планы в Усика?

При этом Александр в ноябре отказался защищать титул WBO против Фабио Уордли. Он освободил пояс, который теперь принадлежит британцу.

После этого украинец заявил, что хочет провести бой против Деонтея Уайлдера. Пока о нем не объявили официально, но стороны уже активно ведут переговоры и ожидается, что битва состоится весной 2026 года, а на кону будет стоять чемпионский титул WBC.

К слову. Накануне Джозеф Паркер высказался о битве Усик – Уайлдер. Он считает фаворитом украинца, однако заявил, что у "Бронзового бомбардировщика" также есть шансы.

Отметим, что американец в последний раз выходил на ринг в июне. Он в седьмом раунде нокаутировал Тиррелла Херндона.

Что известно о Джейке Поле?