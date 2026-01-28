Усик сыграл в футбол против чемпиона мира из Германии: видео моментов с боксером

Александр Усик временно взял паузу в боксерской карьере. Свой последний бой украинец провел в июле прошлого года.

Сейчас же спортсмен готовится к следующему поединку и занимается любимыми делами. Одним из таких является футбол, которым Усик увлекается с детства, сообщает 24 Канал.

Как Усик сыграл в футбол?

Уже долгое время Александр поддерживает житомирское Полесье, которое сейчас проходит тренировочные сборы в Испании. Причиной является дружба с владельцем "волков" Геннадием Буткевичем.

Во время сборов клуба Усик решил присоединиться к житомирской команде и сыграл с ней в футбол. Полесье играло товарищеский матч против команды Ванкувер Уайткепс, за которую выступает легендарный Томас Мюллер.

В конце концов боксер появился на поле на 75-й минуте, заменив нападающего Николая Гайдучика. Выход Усика на поле фанаты встретили овациями, а сам Александр сразу включился в игру.

Однако огорчить соперника из Канады боксер не смог. Полесье в итоге одержало победу со счетом 2:0 благодаря голам Назаренко и гуцуляка.

К слову, после матча Усик сделал совместное фото с Мюллером, которое было выложено в соцсетях обоих клубов. К слову, это не первое появление Усика на футбольном поле.



Александр Усик встретился с Томасом Мюллером / фото ФК Полесье

В 2022 году Александр уже играл за Полесье в матче товарищеского турнира Winter Cup. Тогда Усик также провел 15 минут на поле во встрече против ровенского Вереса.

Когда Усик выйдет в ринг?