Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил соседнюю Молдову. Прославленному украинскому боксеру устроили невероятный прием.

В Молдове Александр Усик встретился с главой МИД Махаем Попшоем, а также посетил Национальный олимпийский комитет. Всюду трехкратного абсолютного чемпиона сопровождали журналисты и фотокорреспонденты, пишет 24 Канал.

Как Усика встречали в Молдове?

В сеть попало видео приема Усика. Украинского боксера встретили хлебом с солью на вышитом рушнике. Александр с удовольствием попробовал кусочек, чем очень порадовал всех присутствующих.

Видео встречи Александра Усика в Молдове

Александр Усик также посетил Национальный олимпийский комитет Молдовы. Во время встречи украинский чемпион поделился секретами своего успеха.

Я начал заниматься боксом только в 15 лет. Уже на первой тренировке потерпел серьезное поражение. Это сильно на меня повлияло. Пришлось работать вдвое больше. Приходил в три часа и уходил в семь. У меня появились первые успехи, и я влюбился в бокс. Некоторые коллеги смеялись надо мной, но кто смеется последним – смеется лучше всех,

– цитирует Усика НОК Молдовы.

Ранее мы рассказывали, что Александр Усик вместе с женой Екатериной организовали благотворительный ужин, куда пригласили звезд украинской эстрады.