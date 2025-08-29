Усика с хлебом и солью встретили в Молдове: видео шикарного приема
- Александр Усик посетил Молдову, где его встретили с хлебом и солью, а также он встретился с главой МИД и посетил Национальный олимпийский комитет.
- Усик поделился историей своего успеха в боксе, рассказав о тяжелом начале карьеры и впервые потерпевшем поражение.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил соседнюю Молдову. Прославленному украинскому боксеру устроили невероятный прием.
В Молдове Александр Усик встретился с главой МИД Махаем Попшоем, а также посетил Национальный олимпийский комитет. Всюду трехкратного абсолютного чемпиона сопровождали журналисты и фотокорреспонденты, пишет 24 Канал.
Как Усика встречали в Молдове?
В сеть попало видео приема Усика. Украинского боксера встретили хлебом с солью на вышитом рушнике. Александр с удовольствием попробовал кусочек, чем очень порадовал всех присутствующих.
Видео встречи Александра Усика в Молдове
Александр Усик также посетил Национальный олимпийский комитет Молдовы. Во время встречи украинский чемпион поделился секретами своего успеха.
Я начал заниматься боксом только в 15 лет. Уже на первой тренировке потерпел серьезное поражение. Это сильно на меня повлияло. Пришлось работать вдвое больше. Приходил в три часа и уходил в семь. У меня появились первые успехи, и я влюбился в бокс. Некоторые коллеги смеялись надо мной, но кто смеется последним – смеется лучше всех,
– цитирует Усика НОК Молдовы.
Ранее мы рассказывали, что Александр Усик вместе с женой Екатериной организовали благотворительный ужин, куда пригласили звезд украинской эстрады.