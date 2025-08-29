Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав сусідню Молдову. Прославленому українському боксеру влаштували неймовірний прийом.

У Молдові Олександр Усик зустрівся з главою МЗС Махаєм Попшоєм, а також відвідав Національний олімпійський комітет. Усюди триразового абсолютного чемпіона супроводжували журналісти та фотокореспонденти, пише 24 Канал.

Читайте також Хто є найбагатшим спортсменом України: що відомо про його інвестиції та благодійні ініціативи

Як Усика зустрічали у Молдові?

У мережу потрапила відео прийому Усика. Українського боксера зустріли хлібом із сіллю на вишитому рушнику. Олександр із задоволенням скоштував шматочок, чим дуже потішив усіх присутніх.

Відео зустрічі Олександра Усика у Молдові

Олександр Усик також відвідав Національний олімпійський комітет Молдови. Під час зустрічі український чемпіон поділився секретами свого успіху.

Я почав займатися боксом лише у 15 років. Вже на першому тренуванні зазнав серйозної поразки. Це сильно на мене вплинуло. Довелося працювати вдвічі більше. Приходив о третій годині і йшов о сьомій. У мене з'явилися перші успіхи, і я закохався у бокс. Деякі колеги сміялися з мене, але хто сміється останнім – сміється краще за всіх,

– цитує Усика НОК Молдови.

Раніше ми розповідали, що Олександр Усик разом з дружиною Катериною організували благодійну вечерю, куди запросили зірок української естради.