Усика з хлібом та сіллю зустріли у Молдові: відео шикарного прийому
- Олександр Усик відвідав Молдову, де його зустріли з хлібом і сіллю, а також він зустрівся з главою МЗС та відвідав Національний олімпійський комітет.
- Усик поділився історією свого успіху в боксі, розповівши про важкий початок кар'єри та вперше зазнану поразку.
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав сусідню Молдову. Прославленому українському боксеру влаштували неймовірний прийом.
У Молдові Олександр Усик зустрівся з главою МЗС Махаєм Попшоєм, а також відвідав Національний олімпійський комітет. Усюди триразового абсолютного чемпіона супроводжували журналісти та фотокореспонденти, пише 24 Канал.
Як Усика зустрічали у Молдові?
У мережу потрапила відео прийому Усика. Українського боксера зустріли хлібом із сіллю на вишитому рушнику. Олександр із задоволенням скоштував шматочок, чим дуже потішив усіх присутніх.
Відео зустрічі Олександра Усика у Молдові
Олександр Усик також відвідав Національний олімпійський комітет Молдови. Під час зустрічі український чемпіон поділився секретами свого успіху.
Я почав займатися боксом лише у 15 років. Вже на першому тренуванні зазнав серйозної поразки. Це сильно на мене вплинуло. Довелося працювати вдвічі більше. Приходив о третій годині і йшов о сьомій. У мене з'явилися перші успіхи, і я закохався у бокс. Деякі колеги сміялися з мене, але хто сміється останнім – сміється краще за всіх,
– цитує Усика НОК Молдови.
