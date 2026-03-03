Красюк сравнивает карьеру Усика с пирамидой – он на вершине, и любой новый шаг может лишь ухудшить позицию. Об этом он рассказал ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

Что сказал Красюк относительно боя Усик – Верховен?

Он поддерживал завершение карьеры Усика, ведь боксер достиг максимума, что можно.

Поединок будет на пирамидах. Представим пирамиду: человек стоит на вершине. Любой шаг в любом направлении означает, что он должен покинуть вершину. Именно поэтому я был сторонником завершения карьеры Усика – он достиг всего, что можно, а того, чего нельзя, – достигать уже и не надо,

– сказал украинский промоутер.

Выбор соперника сложный, потому что большинство поединков будут "обычными", а самое интересное – необычные бои, например с кикбоксером.

Если не Рико – то кто? С кем интересный бой? С Фабио Уордли? Ну, бой как бой. С Агитом Кабаэлем? Так же – бой как бой. Я говорю как обычный рядовой зритель. Мне гораздо интереснее посмотреть бой Усика с кикбоксером, потому что это что-то необычное, чем Усик – Кабаел или Усик – Уордли, или еще кто-то другой. Поэтому так, очень сложно выбрать соперника,

– говорит Красюк.

Также упоминается об упущенном шансе боя с Деонтеем Уайлдером.

Мог бы иметь право на жизнь бой с Деонтеем Уайлдером – как unfinished business, еще с того поколения. Но промедлили со временем и упустили такую возможность,

– объясняет промоутер.

По его словам, когда спортсмен достигает высокого уровня, логичным шагом становится подытожить результаты и двигаться дальше, а не искать новые карьерные высоты.

Единственный бенефит – это деньги. А с точки зрения карьеры – ну куда еще? Уже некуда. То есть ты уже на вершине пирамиды. Ты должен завершить, зафиксировать: я всего достиг. Точка. Всем спасибо, я ушел,

– говорит Красюк.

Что ранее Красюк говорил о завершении карьеры Усика?

Промоутер в интервью ютуб-каналу Boxing King Media подчеркнул, что Усик уже вошел в историю как трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях.

А теперь любое поражение может омрачить весь его путь.

Я на стороне многих людей, которые рассуждают стратегически. Абсолютный, непобежденный статус Усик будет сохранять до конца своих дней. И ушел бы он как легенда бокса на века,

– объясняет Красюк.

Что известно о бое Усика против Верховена?