Усик – Верховен: сколько стоит посмотреть бой

Александр Усик вскоре проведет первый бой в 2026 году. На 23 мая запланирована встреча украинца с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Этот поединок обещает быть необычным, ведь нидерландец не является профессиональным боксером. 24 Канал расскажет, где можно будет посмотреть бой и какой будет стоимость трансляции.

Смотрите также Усик и Верховен провели первую дуэль взглядов: как это было

Кто покажет бой Усик – Верховен?

Поединок между Усиком и Верховеном, а также весь андеркард, будут транслироваться вживую на платформе DAZN по всему миру через сервисы Pay-Per-View и Ultimate Tier.

По данным DAZN, для зрителей в Украине доступны два варианта просмотра:

PPV (разовая покупка) – единоразовый платеж: 24.99 фунтов (примерно 1404 гривен) или 59.99 долларов (примерно 2582,73 гривен).

единоразовый платеж: 24.99 фунтов (примерно 1404 гривен) или 59.99 долларов (примерно 2582,73 гривен). Премиум-подписка (Ultimate Tier) – оформление самого высокого уровня подписки на DAZN, что включает бой Усик – Верховен и другие PPV-события без дополнительных разовых оплат.

Приложение DAZN доступно на различных устройствах, в частности на смарт-телевизорах, смартфонах, планшетах, игровых консолях и в веббраузерах.

В Украине бой планирует транслировать "Киевстар ТВ", однако стоимость просмотра пока еще не объявлена.

Где состоится следующий бой Усика?

Боксерский ринг обустроят прямо рядом со всемирно известными египетскими пирамидами в Гизе. Эта уникальная локация, где возвышается Великая пирамида и стоит величественный Сфинкс, входит в число семи чудес древнего мира.

Поединок планируют начать примерно в 21:45 по киевскому времени.

Какой андеркард вечера бокса?

Хамза Шираз (Великобритания) – Алем Бегич (Германия)

Джек Кеттералл (Великобритания) – Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) – Ричард Торрез-младший (США)

Мизуки Хирута (Япония) – Маи Солиман (Австралия)

Басем Мамдух (Египет) – Джамар Телли (США)

Махмуд Мобарк (Египет) – Майкл Калвалья (Кения)

Омар Хикал (Египет) – Али Ссерункума (Уганда)

Кто такой Рико Верховен?

Он владел титулом чемпиона GLORY в тяжелом весе с 2013 года, оставаясь непобежденным на протяжении 12 лет (более 4400 дней), и установил рекорд по количеству его защит – 13.

На кону на этот раз будет титул WBC в супертяжелом весе. К поединку Верховен готовится под руководством Питера Фьюри – дяди Тайсона Фьюри.

В профессиональном боксе он провел один бой и одержал победу нокаутом, а также имеет один успешный поединок в ММА.

Что известно об Усике?

Он вошел в историю как первый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе в 21 веке. По состоянию на апрель 2026 года он остается непобежденным, имея 24 победы в 24 поединках, из которых 15 завершились нокаутом, пишет Boxing Social.

Усик стал первым боксером современной эпохи, которому удалось объединить все главные титулы сначала в первом тяжелом весе в 2018 году, а затем и в супертяжелом в 2024 и 2025 годах. 18 мая 2024 года он одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри, завоевав пояса WBA, WBO, WBC, IBO и IBF. В декабре 2024 года он подтвердил свой статус, выиграв реванш.

Также он является золотым медалистом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В конце 2025 года Усик добровольно отказался от пояса WBO, из-за чего временно потерял статус абсолютного чемпиона, однако сохранил другие основные титулы.