"Усик просто хочет больших денег": известный промоутер высказался о следующем бое украинца
- Александр Усик проведет поединок с Рико Верховеном, звездой кикбоксинга, что вызвало дискуссии в боксерском мире.
- Фрэнк Уоррен считает, что этот бой имеет коммерческий подтекст, поскольку Усик ищет финансовой выгоды, а на кону будет стоять титул по версии WBC.
Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика с Рико Верховеном. Британец намекнул, что этот бой имеет прежде всего коммерческий подтекст.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок проведет против звезды кикбоксинга Рико Верховена. Идея такого противостояния вызвала немало дискуссий в боксерском мире, передает 24 Канал.
Смотрите также Кто такой Верховен, с которым проведет бой Усик
Бой за большие деньги?
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports оценил перспективы этого противостояния. По его словам, спортивная составляющая здесь отходит на второй план, ведь разница в профильном опыте между боксом и кикбоксингом очевидна.
Уоррен прямо отметил, что Усик уже доказал все в профессиональном ринге, а потому вполне логично, что теперь он может выбирать поединки, учитывая финансовую выгоду.
Он, наверняка, посмотрел, что делал Джошуа, что делал Тайсон, когда дрался с Нганну, и подумал, что получит нечто подобное. Иногда они видят в этом более легкую работу. Так ли это на самом деле, увидим. Усик сейчас просто хочет больших денег. Он оставил свой след в боксе. Он – супертяжеловес XXI века,
– заявил промоутер.
Есть ли интрига в противостоянии?
Уоррен отметил, что с точки зрения классического бокса фаворитом беспрекословно будет Усик. Верховен является легендой кикбоксинга, однако в профессиональном боксе он не имеет серьезного опыта на топ-уровне.
В то же время промоутер признал: именно нестандартность афиши делает событие привлекательным для зрителей. Несмотря на скепсис части экспертов, такой поединок может стать громким коммерческим событием и собрать огромную аудиторию по всему миру.
Бой Верховена с Усиком
- На кону будет стоять титул по версии WBC, который принадлежит Усику.
- Поединок состоится 23 мая 2026 года в Египте.
- Тяжеловесы сделали первые заявления после объявления о бое.