"Усик просто хоче великих грошей": відомий промоутер висловився про наступний бій українця

Промоутер Френк Воррен прокоментував майбутній поєдинок Олександра Усика з Ріко Верховеном. Британець натякнув, що цей бій має передусім комерційний підтекст.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Ідея такого протистояння викликала чимало дискусій у боксерському світі, передає 24 Канал.

Бій за великі гроші?

Відомий британський промоутер Френк Воррен в інтерв'ю Sky Sports оцінив перспективи цього протистояння. За його словами, спортивна складова тут відходить на другий план, адже різниця у профільному досвіді між боксом і кікбоксингом очевидна.

Воррен прямо зазначив, що Усик уже довів усе в професійному ринзі, а тому цілком логічно, що тепер він може обирати поєдинки з огляду на фінансову вигоду.

Він, напевно, подивився, що робив Джошуа, що робив Тайсон, коли бився з Нганну, і подумав, що отримає щось подібне. Іноді вони бачать у цьому більш легку роботу. Чи так це насправді, побачимо. Усик зараз просто хоче великих грошей. Він залишив свій слід у боксі. Він – надважковаговик XXI століття,

– заявив промоутер.

Чи є інтрига у протистоянні?

Воррен наголосив, що з погляду класичного боксу фаворитом беззаперечно буде Усик. Верховен є легендою кікбоксингу, однак у професійному боксі він не має серйозного досвіду на топ-рівні.

Водночас промоутер визнав: саме нестандартність афіші робить подію привабливою для глядачів. Попри скепсис частини експертів, такий поєдинок може стати гучною комерційною подією та зібрати величезну аудиторію по всьому світу.

Бій Верховена з Усиком