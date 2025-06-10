Некоторые этого не понимают, – Усик рассказал, почему для него так важна вера в Бога

Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александр Усик большое внимание уделяет вере в Бога. Спортсмен убежден, что Всевышний помогает ему в достижении поставленных целей.

Один из лучших боксеров мира Александр Усик стал религиозным еще в детстве. Во взрослом возрасте его вера в Бога еще больше усилилась, пишет 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Что значит для Усика вера в Бога

В интервью британским СМИ, Усик рассказал о своей вере в Бога. По мнению боксера, именно Господь ведет его по жизни.

Это моя главная сила. Для меня Иисус – на первом месте, потому что я знаю: Господь ежедневно дает мне дар. Бог, Господь, Иисус – мой Бог дает мне силу каждый день. Я ценю это,

– рассказал Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах признался, что каждый день он читает молитвы. Однако некоторые люди не воспринимают его взгляды.

Я молюсь каждый день. Молюсь за свою семью, за друзей, за свою страну и за всех людей в мире. Бог слышит – это очень важно для всех людей, но некоторые этого не понимают. Но Господь – на первом месте,

– отметил боксер.

Кроме того, Усик назвал свой любимый стих из Библии, который придает ему уверенности.

"Не бойся, Я с тобой всегда", – сказал Усик британским журналистам.

Напомним, что Александр Усик свой следующий бой проведет 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону поединка будут стоять все титулы хевивейта. Кстати, стоимость билетов на мегафайт Усик – Дюбуа стартуют от 49,96 фунта стерлингов (около 2770 гривен).