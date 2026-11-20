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Усик оценил свои навыки владения английским языком на тройку. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Bet It Drives Show.

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Что рассказал Усик о своем изучении английского языка

Усик рассказал, что сейчас изучает английский и испанский языки. Хочется выучить все.

Знаете, когда мама в детстве говорила, что нужно выучить иностранный язык, я отвечал ей: "Я что, с коровами общаться буду?". Тогда я жил в деревне и думал, ну где я буду работать. Ну, конюхом на ферме, что я буду коровам говорить– отметил спортсмен.

Он добавил, что теперь же заставляет своих детей учить иностранные языки. Он говорит им, что вот это, вот это нужно обязательно выучить. Они переспрашивают у отца, почему им это нужно. На что Усик отвечает, что знает, как это работает. Он знает, что когда дети подрастут, то будут ему благодарны за это.

Как Усик описал свои отношения с женой

А еще в этом же интервью Усик рассказал о своих отношениях с женой. В частности, о том, как Екатерина помогает ему принимать бизнес-решения, поскольку она очень хорошо разбирается в людях и сразу понимает, с кем можно иметь дело, а с кем не стоит.

С присущей ему самоиронией боксер заметил, что он не просто "каблук", а "царь каблуков", "главный каблук".