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Усик оцінив свої скілли в англійській мові на трійку. Це він зробив у інтерв'ю для ютуб-каналу Bet It Drives Show.

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Що розповів Усик про своє вивчення англійської мови

Усик розповів, що він саме в процесі вивчення англійської й іспанської мов. Хочеться вивчити все.

Знаєте, коли мама в дитинстві казала, що треба вивчити іноземну мову, я казав мамі: "Я що буду з коровами спілкуватись?". Тоді я жив у селі та думав, ну де я буду працювати. Ну конюхом на фермі, що я буду коровам казати– зазначив спортсмен.

Він додав, що тепер же своїх дітей змушує вчити іноземні мови. Він каже їм, що ось це, ось це треба обов'язково вивчити. Вони перепитують у батька, навіщо їм це. На що Усик відповідає, що знає, як це працює. Він знає, що коли діти підростуть, то будуть удячні йому за це.

Як Усик описав свої стосунки з дружиною

А ще в цьому ж інтерв'ю Усик розповів про свої стосунки з дружиною. Зокрема, про те, як Катерина допомагає йому ухвалювати бізнес-рішення, оскільки вона дуже добре розуміється на людях й одразу розуміє, з ким можна мати справу, а з ким не варто.

Із притаманною йому самоіронією боксер зауважив, що він не просто "каблук", а "цар каблуків", "головний каблук".