"Как бывший военный, я знаю ситуацию": Усик ответил, что думает о работе Зеленского

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик выступил на американском форуме "America's Adversaries: The Russia Reality", где высказался о внутренней ситуации в Украине. В ходе своего выступления он также опроверг распространенные мифы российской пропаганды.

Во время мероприятия в США, посвященного последствиям российской агрессии и вопросам безопасности, боксёра спросили, как он оценивает деятельность президента Владимира Зеленского. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF ответил на YouTube-канале Independent Women, что не имеет права судить о действиях главы государства.

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Что сказал Усик о Зеленском?

Свою позицию спортсмен объяснил тем, что сосредоточен исключительно на спорте, а последние три месяца провел в тренировочном лагере перед майским поединком в Египте.

Я как бывший военный знаю ситуацию, которая происходит только в моем кругу или касается моих близких, друзей или людей, которые сегодня защищают Украину. То есть я не могу никак судить работу президента, потому что я не политик... Я занимаюсь спортивной стороной,

– подчеркнул Усик.

Отдельно боксер отреагировал на заявления о якобы ограничении свободы слова в Украине. Он подчеркнул, что такие тезисы активно продвигает Россия, тогда как реальное положение дел демонстрирует обратное. По словам Усика, менталитет украинцев вообще исключает ущемление свободы.

Мне кажется, Украина – одна из тех стран, где свобода слова как раз в полном разгаре. Вы понимаете, украинцы такие люди: если им что-то не нравится в казаке, которого поставили или выбрали, они и избить его могут,

– подытожил чемпион.

Что известно о визите Усика в США?

Чемпион мира в супертяжелом весе совершил визит в США, центральным событием которого стала его официальная встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Поездка Усика совпала по времени с подготовкой к историческому турниру по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который провели на Южной лужайке Белого дома по случаю предстоящего 250-летия независимости США и дня рождения Дональда Трампа (14 июня). Украинского боксера пригласили посетить это масштабное мероприятие.