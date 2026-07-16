В США выразили сомнения по поводу подготовки боя Усик – Уайлдер

Поединок против Деонтея Уайлдера считается наиболее вероятным следующим боем Александра Усика. Однако стороны пока не ведут переговоры об организации этого события.

Обсуждение деталей возможного боя между бывшим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером не ведется. Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль для YouTube-канала About Boxing.

Что известно об организации боя

Недавно менеджер Уайлдера Шелли Финкель сообщал, что его клиент согласится на бой против украинца, если условия будут подходящими.

По словам Дена Рафаэля, о подписании контрактов пока речь не идет.

Финкель сказал, что с ними пока не связывались. Посмотрим, смогут ли они организовать бой. И я думаю, что этот соперник имеет наибольший смысл, потому что Усик и его команда сказали, что хотят, чтобы последние несколько боев или последний бой состоялся в США,

– сказал Рафаэль.

Журналист добавил, что в Соединенных Штатах Усик не найдет соперника, более известного, чем Деонтей Уайлдер, поэтому этот бой имеет смысл.

Что известно о продолжении карьеры Усика

Сам Александр недавно заявил, что впереди у него "last dance", то есть последний танец. Помимо американского супертяжеловеса среди вероятных соперников есть еще голландец Рико Верховен, который претендует на реванш.

Менее вероятный соперник, россиянин Мурат Гассиев, также рассчитывает на бой с Александром. На данный момент представитель соседней страны владеет поясом WBA.