Усик – Уайлдер: где и когда может состояться битва века
- Александр Усик планирует бой против Деонтея Уайлдера.
- В СМИ раскрыли вероятные сроки проведения боя и места проведения.
Александр Усик произвел фурор своим заявлением о желании подраться с Деонтеем Уайлдером. Украинский боксер рассказал, что планирует данный бой на следующий 2026 год.
После чего издание World Boxing News сообщило, что переговоры о бое Александра Усика против Деонтея Уайлдера уже стартовали. Также портал назвал вероятный дедлайн и место проведения противостояния, передает 24 Канал.
Когда и где может состояться бой Усик – Уайлдер?
Сейчас команды рассматривают по два временных срока. Речь идет о феврале – марте в Эр-Рияде, а также апрель в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).
Интересно, что Всемирный боксерский совет (WBC) хочет поддержать этот бой. Это может означать, что победитель противостояния Усик – Уайлдер может выйти на Агита Кабаела. Правда, немцу еще нужно защитить звание временного чемпиона по версии WBC в ближайшем поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы (10 января 2026 года).
Как Уайлдер отреагировал на желание Усика об очном бое?
40-летний американский боксер не скрывал своего удивления от данного желания Усика провести бой с ним. Уайлдер заявил, что поверит в это только, когда они подпишут контракт о поединке. Однако Деонтей очень красиво отреагировал на заявление Усика. "Бронзовый бомбардировщик" заявил, что для него является честью услышать о таком желании непобедимого украинского чемпиона.
Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт,
– процитировал слова Уайлдера портал ESNEWS.
В команде звездного американца уже также отреагировали на слова Усика.
Что известно о Деонтее Уайлдере?
Бывший чемпион мира по версии WBC (2015 – 2020).
Уайлдер провел на профи-ринге уже 44 победных боя (43 – нокаутом) при 4-х поражениях и одной мировой (данные BoxRec).
Последний раз американец выходил в ринг в конце июня этого 2025 года. Уайлдер одолел техническим нокаутом в 7-м раунде Тайрелла Энтони Херндона.