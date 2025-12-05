"Пусть Бог милует": экс-промоутер Усика предостерег украинца от боя с Вайлдером

Александр Усик находится в "творческом отпуске" после победы над Даниэлем Дюбуа. Впрочем украинец не собирается завершать карьеру и уже выбрал себе следующего соперника.

Александр желает выйти в ринг против Деонтея Уайлдера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Oboz. Это должен быть бой за пояс WBC, ведь американец входит в топ-десятку рейтинга этой организации.

По теме Усик – Уайлдер: где и когда может состояться битва века

Что Усику ожидать от Уайлдера?

В конце концов не все из окружения Усика поддерживают идею встречи с Уайлдером. Об опасности боя с Деонтеем рассказал бывший промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Уайлдер опасен тем, что ему вообще нет, чего терять от слова "совсем". Поэтому он будет абсолютно расслаблен и будет пытаться свести все в свою пользу одним ударом. А у Уайлдера удар – пусть Бог милует. Уайлдер – атлетичен, имеет высокий рост, низкий вес. Размах рук у Деонтея чрезвычайно большой по сравнению даже с Усиком. Поэтому так, Уайлдер неудобен,

– отмечает Красюк.

Промоутер работал вместе с Усиком более десяти лет. Однако летом Красюк завершил сотрудничество с Александром и нечасто комментировал причины разрыва.

Впрочем, по интервью Красюка можно понять, что он имел другой взгляд на карьеру Усика. Промоутер считает, что украинцу пора завершать карьеру и он не сможет достичь большего в боксе.

Бой с Уайлдером для Усика с точки зрения его карьеры и достижений ничего не значит. Однако Александр может делать все, что ему заблагорассудится. А может Усик на самом деле этого не хочет, а это нужно его окружению, чтобы держаться на плаву. С момента, когда мы завершили наше совместное путешествие в боксе, я был противником поединков Усика в будущем. Он достиг всего, что мог достичь боксер, заработал немало средств. Достаточно для того, чтобы прожить 3-4 жизни совсем безбедно,

– резюмировал экс-промоутер Усика.

Красюк призвал боксера повесить перчатки на гвоздь и проявить себя в других сферах жизни. По его мнению, Усик мог бы заняться бизнесом, но призвал его не идти в политику.

К слову, недавно Усик снялся в новом документальном фильме Дмитрия Комарова. Его главной темой было восстановление психологического здоровья в условиях войны.

Как Усик становился абсолютным чемпионом?