"Хай Бог милує": експромоутер Усика застеріг українця від бою з Вайлдером

Олександр Усик перебуває у "творчій відпустці" після перемоги над Даніелем Дюбуа. Втім, українець не збирається завершувати кар'єру та вже обрав собі наступного суперника.

Олександр бажає вийти в ринг проти Деонтея Вайлдера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz. Це має бути бій за пояс WBC, адже американець входить у топ-десятку рейтингу цієї організації.

Що Усику очікувати від Вайлдера?

Зрештою не всі з оточення Усика підтримують ідею зустрічі із Вайлдером. Про небезпеку бою із Деонтеєм розповів колишній промоутер українського боксера Олександр Красюк.

Вайлдер небезпечний тим, що йому взагалі немає, чого втрачати від слова "зовсім". Тому він буде абсолютно розслаблений і намагатиметься звести все на свою користь одним ударом. А у Вайлдера удар – хай Бог милує. Вайлдер – атлетичний, має високий зріст, низьку вагу. Розмах рук у Деонтея надзвичайно великий порівняно навіть з Усиком. Тому так, Вайлдер незручний,

– зазначає Красюк.

Промоутер працював разом з Усиком понад десять років. Проте влітку Красюк завершив співпрацю з Олександром та нечасто коментував причини розриву.

Втім по інтерв'ю Красюка можна зрозуміти, що він мав інший погляд на кар'єру Усика. Промоутер вважає, що українцю вже час завершувати кар'єру і він не зможе досягти більшого у боксі.

Бій з Вайлдером для Усика з погляду його кар'єри та досягнень нічого не значить. Однак Олександр може робити все, що йому заманеться. А може Усик насправді цього не хоче, а це потрібно його оточенню, щоб триматися на плаву. З моменту, коли ми завершили нашу спільну подорож у боксі, я був противником поєдинків Усика в майбутньому. Він досяг усього, що міг досягти боксер, заробив чимало коштів. Достатньо для того, щоб прожити 3-4 життя зовсім безбідно,

– резюмував експромоутер Усика.

Красюк закликав боксера повісити рукавички на цвях і проявити себе в інших сферах життя. На його думку, Усик міг би зайнятися бізнесом, але закликав його не йти у політику.

До слова, нещодавно Усик знявся у новому документальному фільмі Дмитра Комарова. Його головною темою було відновлення психологічного здоров'я в умовах війни.

