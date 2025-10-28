Бой Усик – Уордли может сорваться из-за украинского чемпиона

Александр Усик 25 октября узнал своего обязательного соперника. Он определился в бою Джозефа Паркера против Фабио Уордли на арене О2 в Лондоне.

Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера по ходу 11-го раунда в столице Великобритании. Хотя британец стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика, но еще неизвестно, согласится ли украинский абсолютный чемпион на поединок против Уордли, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Боя Усик – Уордли может не быть?

Эгис Климас, менеджер Усика, в разговоре с журналистом Джимом Уайтом заявил, что Александр вообще не в восторге от перспектив своего боя против Уордли. Кажется, что украинский боксер не хочет рисковать всем ради такого неприбыльного поединка.

Интересно, что с момента боя Паркер – Уордли прошло уже три дня, но Усик до сих пор никак не отреагировал на получение соперника. Не исключено, что Александр захочет какого-то большего поединка и откажется от встречи с Уордли.

Отметим, что смысла драться Усику против Уордли также не видит бывший промоутер украинца Александр Красюк. В комментарии Boxing King Media известный функционер вообще заговорил о своем желании скорейшего окончания карьеры экс-клиента.

"Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушел на пенсию. Я даже был против его боя с Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну – не две, не три – одну причину драться с Уордли. Со всем уважением к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика. Даже деньги не являются причиной, потому что в их бою нет денег. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику", – заявил Красюк.

Что известно о потенциальном бое Усик – Уордли?