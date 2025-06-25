Теперь Короля хевивейта будет представлять другая промоутерская компания. На сайте BoxRec в профиле Александра Усика появилось название другой организации, сообщает 24 канал.

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Кто будет представлять Усика

В течение 12 лет интересы Александра Усика представляла промоутерская компания K2 Promotions. Однако теперь другая организация будет заниматься делами украинского чемпиона.

В профиле Усика на сайте BoxRec появилось название новой промоутерской компании – Usyk17 Promotion. Интересно, что в графе промоутер остается Александр Красюк.

К слову. Usyk17 Promotion – это собственная промоутерская компания Александра Усика, которая была открыта в 2020 году. Организация успела провести два турнира по боксу в Украине.

Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Звездные представители супертяжелого дивизиона будут драться 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о решении Александра Усика уволить Александра Красюка.