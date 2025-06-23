Уход промоутера Александра Красюка до сих пор не комментировали представители украинского чемпиона. Впервые отреагировал на событие руководитель команды Усика и СЕО платформы Ready to Fight Сергей Лапин, пишет 24 Канал со ссылкой на talksport.com.

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Директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе заявил, что это решение уже назревало. Стороны пожали друг другу руки и пошли каждый своим путем.

"Это естественный этап, через который проходили многие боксеры – Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо, Альварес. Усик дошел до момента, когда пришло время строить что-то свое.

У него сильная, профессиональная команда, которая давно отвечает за ключевые направления – от тренировочного процесса до развития бренда. Решение было взвешенным, мирным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что в конце концов каждый идет своим путем", – заявил Лапин.

Таким образом, дальнейшем организацией поединков для Александра Усика будет заниматься его собственная платформа Ready to Fight. Сейчас команда боксера еще не объявила имя нового промоутера.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять все основные пояса дивизиона и звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее большой фанат Путина Денис Лебедев вставил свои 5 копеек и высказался о возможном третьем бое Усик – Фьюри.