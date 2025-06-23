Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью пропагандистам засыпал комплиментами Александра Усика. По мнению россиянина, украинец значительно превосходит в мастерстве Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал россиянин Лебедев о бое Усика с Фьюри

Тайсон Фьюри и Александр Усик уже высказывались по поводу организации третьего поединка. По мнению путиниста Лебедева, в этом бою нет необходимости. При этом россиянин не забыл вспомнить пропагандистский штамп про "один народ".

Не жалею, что третий бой не состоялся. Ничего бы не изменилось. Школа Усика настолько выше. Классический бокс и английский. В английском есть запрещенные удары. Англосаксы вообще другие, а мы другие. Я говорю "мы", потому что я считаю, что Россия, Украина и Беларусь – один народ,

– заявил Лебедев.

Отметим, что Лебедев поддерживает агрессию России против Украины. Он при каждом удобном случае прославляет российских оккупантов и преступников. Остается только удивляться, как в его голове сочетаются бомбардировки Украины и сказки об "одном народе".

Напомним, что в 2024 году Александр Усик провел два поединка против Тайсона Фьюри. В первом бою украинец был близок к досрочной победе, но судьи помогли "Цыганскому королю" избежать нокаута. По итогу боя Александр стал абсолютным чемпионом мира. Во втором мегафайте судьи единогласно отдали победу Усику.

Свой следующий бой Александр Усик проведет 19 июля против Даниэля Дюбуа. За месяц до поединка промоутер Александр Красюк неожиданно прекратил сотрудничество с украинским чемпионом.