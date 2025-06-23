Ексчемпіон світу у першій важкій вазі Денис Лебедєв в інтерв'ю пропагандистам засипав компліментами Олександра Усика. На думку росіянина, українець значно переважає у майстерності Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав росіянин Лебедєв про бій Усика з Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вже висловлювалися щодо організації третього поєдинку. На думку путініста Лебедєва, у цьому бою немає потреби. При цьому росіянин не забув згадати пропагандистський штамп про "один народ".

Не шкодую, що третій бій не відбувся. Нічого б не змінилося. Школа Усика настільки вища. Класичний бокс і англійський. В англійському є заборонені удари. Англосакси взагалі інші, а ми інші. Я кажу "ми", тому що я вважаю, що Росія, Україна і Білорусь – один народ,

– заявив Лебедєв.

Зазначимо, що Лебедєв підтримує агресію Росії проти України. Він за кожної нагоди прославляє російських окупантів та злочинців. Залишається лише дивуватися, як в його голові поєднуються бомбардування України та казки про "один народ".

Нагадаємо, що у 2024 році Олександр Усик провів два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. У першому бою українець був близьким до дострокової перемоги, але судді допомогли "Циганському королю" уникнути нокауту. За підсумком бою Олександр став абсолютним чемпіоном світу. У другому мегафайті судді одноголосно віддали перемогу Усику.

Свій наступний бій Олександр Усик проведе 19 липня проти Даніеля Дюбуа. За місяць до поєдинку промоутер Олександр Красюк несподівано припинив співпрацю з українським чемпіоном.