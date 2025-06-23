Відхід промоутера Олександра Красюка досі не коментували представники українського чемпіона. Вперше відреагував на подію керівник команди Усика та СЕО платформи Ready to Fight Сергій Лапін, пише 24 Канал з посиланням на talksport.com.

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Що сказали в Усика про припинення співпраці з Красюком

Директор команди чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі заявив, що це рішення вже назрівало. Сторони потиснули один одному руки та пішли кожен своїм шляхом.

"Це природний етап, через який проходили багато боксерів – Мейвезер, Де Ла Хойя, Пак'яо, Альварес. Усик дійшов до моменту, коли настав час будувати щось своє.

У нього сильна, професійна команда, яка давно відповідає за ключові напрями – від тренувального процесу до розвитку бренду. Рішення було виваженим, мирним і прийнятим з повагою до спільного досвіду та розуміння того, що зрештою кожен іде своїм шляхом", – заявив Лапін.

Таким чином, надалі організацією поєдинків для Олександра Усика займатиметься його власна платформа Ready to Fight. Наразі команда боксера ще не оголосила ім'я нового промоутера.

Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятимуть усі основні пояси дивізіону та звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше великий фанат Путіна Денис Лебедєв вставив свої 5 копійок та висловився про можливий третій бій Усик – Ф'юрі.