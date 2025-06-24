Александр Усик готовится к важнейшему бою против Даниэля Дюбуа. За несколько недель до этого события украинец разорвал отношения со своим промоутером Александром Красюком. Эту информацию прокомментировал Фрэнк Уоррен, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Уоррен о промоутере Усика

Промоутер Даниэля Дюбуа поделился своим мнением о прекращении сотрудничества между Усиком и Красюком. Он ожидает, что украинский боксер все равно будет максимально готов к бою.

Я не знаю всех тонкостей, но это не возникло на ровном месте. Это не просто так, ситуация длилась уже несколько недель. Но уже как есть. Усик продолжает тренироваться. Я уверен, что их волнует только то, чтобы его тренировочный лагерь прошел хорошо. Знаю, что Даниэль не ожидает ничего меньшего, чем выйти на ринг против Усика, который на 100% готов к бою,

– отметил Уоррен.

Напомним, что Красюк был промоутером Усика аж 12 лет. Именно в сотрудничестве с Александром украинский боксер получил все свои победы на профессиональном уровне. Бой между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В этом бою определится новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Александру принадлежат пояса WBA, WBC, WBO и IBO. Ранее искусственный интеллект дал свой прогноз на бой Усик – Дюбуа.