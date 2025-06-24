Олександр Усик готується до надважливого бою проти Даніеля Дюбуа. За кілька тижнів до цієї події українець розірвав відносини зі своїм промоутером Олександром Красюком. Цю інформацію прокоментував Френк Воррен, повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxNation.

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Воррен про промоутера Усика

Промоутер Даніеля Дюбуа поділився своєю думкою про припинення співпраці між Усиком та Красюком. Він очікує, що український боксер все одно буде максимально готовий до бою.

Я не знаю всіх тонкощів, але це не виникло на рівному місці. Це не просто так, ситуація тривала вже кілька тижнів. Але вже як є. Усик продовжує тренуватись. Я впевнений, що їх хвилює лише те, щоб його тренувальний табір пройшов добре. Знаю, що Даніель не очікує нічого меншого, ніж вийти на ринг проти Усика, який на 100% готовий до бою,

– зазначив Воррен.

Нагадаємо, що Красюк був промоутером Усика аж 12 років. Саме у співпраці із Олександром український боксер здобув всі свої перемоги на професійному рівні. Бій між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

У цьому бою визначиться новий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Олександру належать пояси WBA, WBC, WBO та IBO. Раніше штучний інтелект дав свій прогноз на бій Усик – Дюбуа.