Усик нашел нового промоутера после неожиданного увольнения Красюка
- Александр Усик прекратил сотрудничество с Александром Красюком и уже узнал название новой промоутерской компании.
- Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Александр Усик недавно объявил о прекращении сотрудничества с Александром Красюком. Однако украинский чемпион недолго остался без промоутера.
Теперь Короля хевивейта будет представлять другая промоутерская компания. На сайте BoxRec в профиле Александра Усика появилось название другой организации, сообщает 24 канал.
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Кто будет представлять Усика
В течение 12 лет интересы Александра Усика представляла промоутерская компания K2 Promotions. Однако теперь другая организация будет заниматься делами украинского чемпиона.
В профиле Усика на сайте BoxRec появилось название новой промоутерской компании – Usyk17 Promotion. Интересно, что в графе промоутер остается Александр Красюк.
К слову. Usyk17 Promotion – это собственная промоутерская компания Александра Усика, которая была открыта в 2020 году. Организация успела провести два турнира по боксу в Украине.
Напомним, что Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Звездные представители супертяжелого дивизиона будут драться 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщали, что известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о решении Александра Усика уволить Александра Красюка.