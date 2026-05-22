Официальное взвешивание для прессы и болельщиков состоится вечером в пятницу, но спортсмены уже стали на весы для технической процедуры. Усик продемонстрировал наибольший результат за время выступлений в профессиональном боксе, пишет The Ring.

Сколько весят Александр Усик и Рико Верховен перед боем?

Украинский чемпион зафиксировал на весах 233,3 фунта – это 105,8 килограмма. Таким образом он существенно превзошел свой предыдущий рекорд, который составлял 103,1 килограмма перед вторым поединком с британцем Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года.

Зато Рико Верховен, похоже, решил согнать вес ближе к бою. Если раньше его вес составлял примерно 125 килограммов, то за день до выхода в ринг Король кикбоксинга показал 117,3 килограмма или 258,7 фунта. Голландец все еще имеет преимущество в антропометрии: он не только тяжелее, но и выше украинца на 5 сантиметров.

Когда состоится официальная церемония взвешивания для прессы и фанов?

Последнее официальное мероприятие в Гизе перед боем запланировано на 20:00 по киевскому времени в пятницу, 22 мая.

Транслировать взвешивание будет ОТТ-платформа Киевстар ТВ, которая покажет в субботу и сам бой. Для просмотра нужна подписка Премиум HD за 200 гривен в месяц.

Также церемонию покажет мировой транслятор DAZN Boxing. Онлайн-трансляцию в интернете можно посмотреть и на 24 канале.