Усик сказал, что произойдет после боя с Верховеном – сколько еще будет драться украинский чемпион

Господствующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сказал несколько слов о своем будущем. Похоже, украинский боксер четко распланировал остаток карьеры в ринге.

Александр Усик не скрывает, что ему осталось несколько боев до того, как он выйдет на спортивную пенсию. Слова обладателя поясов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе передает 24 Канал.

Что сказал Усик?

Сразу после официальной церемонии взвешивания украинец ответил на несколько вопросов о своих планах на бой с Верховеном, а также о том, что произойдет чуть позже.

По словам 39-летнего украинского чемпиона, он получил удовольствие от подготовки к поединку в Гизе. Александр отметил, что, что ему осталось немного противостояний в ринге.

Так, конечно, это один из моих последних боев, потому что, думаю, у меня осталось три поединка. Это первый, потом еще два. И пойду отдыхать,

– сказал Александр Усик.

Отметим, что вечером 21 мая стало известно, что один из следующих боев чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF может состояться в Стамбуле. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Усик – Верховен: что нужно знать о бое?

Наш земляк будет защищать все свои пояса в супертяжелом весе (более 90,7 килограмма), однако Рико Верховен будет претендовать только на титул WBC.

В случае победы нидерландца – WBA и IBF станут вакантными. Информация о точном начале главного боя вечера отличается. Александр Усик и Рико Верховен могут появиться в ринге в 00.50 по времени Киева.

Нидерландский спортсмен ожидаемо показал более солидный показатель на весах во время официальной церемонии взвешивания. 117,3 килограмма у нидерландца против 105,8 килограмма у Усика.