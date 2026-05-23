Олександр Усик не приховує, що йому залишилось кілька боїв до того, як він вийде на спортивну пенсію. Слова володаря поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі передає 24 Канал.

Що сказав Усик?

Одразу після офіційної церемонії зважування українець відповів на кілька запитань щодо своїх планів на бій з Верховеном, а також про те, що відбудеться трохи пізніше.

За словами 39-річного українського чемпіона, він отримав задоволення від підготовки до поєдинку у Гізі. Олександр наголосив на тому, що йому залишилось небагато протистоянь у рингу.

Так, звісно, це один із моїх останніх боїв, бо, думаю, у мене залишилося три поєдинки. Це перший, потім ще два. І піду відпочивати,

– сказав Олександр Усик.

Зазначимо, що ввечері 21 травня стало відомо, що один з наступних боїв чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF може відбутись у Стамбулі. Про це під час пресконференції повідомив очільник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Усик – Верховен: що потрібно знати про бій?

Наш земляк захищатиме усі свої пояси у надважкій вазі (понад 90,7 кілограма), однак Ріко Верховен претендуватиме лише на титул WBC.

У разі перемоги нідерландця – WBA та IBF стануть вакантними. Інформація про точний початок головного бою вечора відрізняється. Олександр Усик та Ріко Верховен можуть з’явитись у рингу о 00.50 за часом Києва.

Нідерландський спортсмен очікувано показав солідніший показник на вагах під час офіційної церемонії зважування. 117,3 кілограма у нідерландця проти 105,8 кілограма в Усика.