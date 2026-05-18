Поединок состоится по линии добровольной защиты титула WBC. Усика будет проверять на прочность известный успехами в кикбоксинге голландец Рико Верховен, сообщает 24 Канал.

Когда состоится следующий бой Александра Усика?

Поединок с Верховеном, который получил название Glory in Giza (Слава в Гизе), состоится в субботу, 23 мая. Его будет принимать уникальная арена вблизи легендарных египетских пирамид, которую специально построят прямо над местами археологических раскопок.

Время выхода спортсменов в ринг пока трудно предсказать из-за большого андеркарда. Организаторы заявляют главное событие вечера на после 23 часов по Киеву, однако более вероятным является то, что гонг прозвучит для Усика и Верховена в 23:45.

Бой пройдет по правилам бокса и станет лишь вторым подобным случаем в карьере нидерландца, который на протяжении лет выходил в ринг только на кикбоксерские дуэли.

Что известно о сопернике Усика?

Рико Верховену 37 лет, он имеет прозвище Король кикбоксинга. Провел в этом виде спорта 76 поединков и одержал 66 побед, 21 из них нокаутом.

В 2014 году Верховен получил звание чемпиона мира в супертяжелом весе в промоушене Glory. Долгое время успешно защищал свой пояс, потерпел за время от первого титульного файта только одно поражение. В 2025 году побил россиянина Артема Вахитова, после чего сделал пояс вакантным и объявил о прекращении контракта с промоушеном.