Поєдинок відбудеться за лінією добровільного захисту титулу WBC. Усика перевірятиме на міцність відомий успіхами у кікбоксингу нідерландець Ріко Верховен, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Він машина": Усик назвав боксера, який стане абсолютним чемпіоном світу

Коли відбудеться наступний бій Олександра Усика?

Двобій з Верховеном, який отримав назву Glory in Giza (Слава у Гізі), відбудеться у суботу, 23 травня. Його прийматиме унікальна арена поблизу легендарних єгипетських пірамід, яку спеціально збудують просто над місцями археологічних розкопок.

Час виходу спортсменів у ринг поки важко передбачити через великий андеркард. Організатори заявляють головну подію вечора на після 23 години за Києвом, однак більш вірогідним є те, що гонг пролунає для Усика та Верховена о 23:45.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Бій пройде за правилами боксу і стане лише другим подібним випадком у кар'єрі нідерландця, який упродовж років виходив в ринг лише на кікбоксерські дуелі.

Що відомо про суперника Усика?

Ріко Верховену 37 років, він має прізвисько Король кікбоксингу. Провів у цьому виді спорту 76 поєдинків і здобув 66 перемог, 21 з них нокаутом.

У 2014 році Верховен здобув звання чемпіона світу у надважкій вазі у промоушені Glory. Тривалий час успішно захищав свій пояс, зазнав за час від першого титульного файту лише однієї поразки. У 2025 році побив росіянина Артема Вахітова, після чого зробив пояс вакантним і оголосив про припинення контракту з промоушеном.