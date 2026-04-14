Усик и Верховен провели первую дуэль взглядов: как это было
- Александр Усик и Рико Верховен провели пресс-конференцию в Лондоне, где атмосфера была напряженной во время их дуэли взглядов.
- Бой состоится 23 мая в Египте, на кону будут стоять чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, которыми владеет Усик.
Александр Усик и Рико Верховен провели дебютную совместную пресс-конференцию накануне очного боя. Соперники встретились с представителями СМИ в Лондоне.
Атмосфера во время первой встречи соперников была максимально напряженной. Оба чемпиона дали понять: впереди не просто бой, а событие, которое может войти в историю, передает 24 Канал.
Как состоялась дуэль взглядов Усика и Верховена?
Кульминацией встречи стала дуэль взглядов. Усик смотрел на соперника спокойно и неподвижно, демонстрируя полную уверенность. Верховен ответил не менее жестким взглядом.
Напряжение в Лондоне было ощутимым. Два чемпиона смотрели друг другу прямо в глаза и не оставляли никаких сомнений в своих намерениях,
– пишет нидерландское издание vechtsportinfo.
Слова Усика и Верховена перед боем
Александр Усик сразу объяснил, почему согласился на поединок с чемпионом кикбоксинга. Украинец отметил, что сам выбирает своих соперников, а Рико Верховен является опасным оппонентом, который заслуживает этого шанса.
В ответ голландец подчеркнул, что для него этот бой – возможность войти в историю. Верховен не скрывал амбиций и даже назвал себя перфекционистом, добавив, что благодарен Усику за шанс выйти в ринг против одного из лучших боксеров современности.
Отдельно он обратил внимание на габариты, заявив, что его вес станет одним из факторов в противостоянии. По словам кикбоксера, этот поединок способен привлечь новую аудиторию к боксу.
Когда состоится бой?
