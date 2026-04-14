Усик та Верховен провели першу дуель поглядів: як це було

Олександр Усик та Ріко Верховен провели дебютну спільну пресконференцію напередодні очного бою. Суперники зустрілись із представниками ЗМІ в Лондоні.

Атмосфера під час першої зустрічі суперників була максимально напруженою. Обидва чемпіони дали зрозуміти: попереду не просто бій, а подія, яка може увійти в історію, передає 24 Канал.

Як відбулася дуель поглядів Усика та Верховена?

Кульмінацією зустрічі стала дуель поглядів. Усик дивився на суперника спокійно та нерухомо, демонструючи повну впевненість. Верховен відповів не менш жорстким поглядом.

Напруга в Лондоні була відчутною. Два чемпіони дивилися один одному прямо в очі і не залишали жодних сумнівів у своїх намірах,

– пише нідерландське видання vechtsportinfo.

Слова Усика та Верховена перед боєм

Олександр Усик одразу пояснив, чому погодився на поєдинок із чемпіоном кікбоксингу. Українець наголосив, що сам обирає своїх суперників, а Ріко Верховен є небезпечним опонентом, який заслуговує на цей шанс.

У відповідь нідерландець підкреслив, що для нього цей бій – можливість увійти в історію. Верховен не приховував амбіцій і навіть назвав себе перфекціоністом, додавши, що вдячний Усику за шанс вийти в ринг проти одного з найкращих боксерів сучасності.

Окремо він звернув увагу на габарити, заявивши, що його вага стане одним із факторів у протистоянні. За словами кікбоксера, цей поєдинок здатен привернути нову аудиторію до боксу.

