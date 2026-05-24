"Спасибо за эмоции": президент Динамо поздравил Усика с победой

Несмотря на то, что между Полесьем и Динамо вспыхнул судейский скандал в УПЛ, президент киевлян Игорь Суркис поздравил с победой в титульном бою Александра Усика, который с недавних пор является вице-президентом житомирян.

Владелец обладателя Кубка Украины отметил, что чемпион мира подарил украинцам тот позитив, который крайне необходим в непростые времена, пишет официальный сайт киевской команды.

Как Игорь Суркис отреагировал на победу Усика над Верховеном?

Президент Динамо отметил трудолюбие, настойчивость и силу духа чемпиона, которые служат вдохновением для украинцев.

Суркис заявил, что бои Александра Усика неизменно собирают украинцев у экранов. Владелец клуба поблагодарил боксера за эмоции и пожелал дальнейших побед.

В поединке с Рико Верховеном Вы показали настоящий бойцовский дух и характер. Несмотря на все трудности, Вы доказали, что готовы к любому вызову и Вам не страшен любой соперник,

– написал Игорь Суркис.

Как Александр Усик связан с футболом?

Боксер давно сотрудничает с житомирским Полесьем, с которым подписывал профессиональный контракт игрока и выступал в нескольких товарищеских матчах.

После скандала в матче Полесье – Динамо, когда руководство житомирского клуба обвинило арбитров в предвзятости и решениях в пользу киевлян, Александра Усика представили в роли вице-президента клуба. Ему было поручено инициировать реформу судейства в украинском чемпионате.