Когда состоится бой Усик – Верховен

Украинский чемпион Александр Усик возвращается на ринг для грандиозной защиты титулов в поединке против Рико Верховена. Поклонники бокса уже считают часы до начала невероятного шоу.

Ожидания болельщиков наконец завершились, ведь дата и место проведения мегафайта известны. Поединок в Египте обещает стать уникальным зрелищем, которое объединит современный спорт и древнюю историю, передает 24 Канал.

Смотрите также Кто такой Верховен, с которым проведет бой Усик

Когда состоится бой Александра Усика?

Поединок Александра Усика и Рико Верховена состоится уже в эту субботу, 23 мая. Главное спортивное шоу вечера начнется в 20:00 по киевскому времени, а выход боксеров на ринг ожидается в 00:48 (в ночь на 24 мая).

Супертяжеловесы будут соревноваться в Египте на уникальной арене под открытым небом на фоне легендарных Пирамид Гизы.

Глобальным владельцем телевизионных прав выступает компания DAZN. Просмотр на их фирменной платформе потребует оплаты по принципу pay-per-view.

Украинским транслятором боя будет платформа Киевстар ТВ. Посмотреть бой Усик – Верховен смогут владельцы подписки Премиум HD, которая стоит 200 гривен в месяц. Для просмотра ОТТ-платформа создала отдельный телеканал.

Что говорили боксеры перед боем?

Спортсмены выразили взаимное уважение. Рико Верховен отметил, что он чувствует в себе уверенность в способности победить Усика. Голландец несколько удивил методом, которым хочет одолеть Усика – решением судей.

Украинец был проще в суждениях относительно ключей к успеху. Он не стал называть количество раундов, за которое бы хотел одолеть претендента на пояс WBC и добавил, что полный бой не станет для него проблемой. Также Усик выразил уважение к противнику.

Букмекеры же считают украинца безоговорочным фаворитом противостояния.

Убежден в победе Усика и легендарный тренер по боксу Дмитрий Сосновский. Экс-наставник сборной Украины заявил, что Верховен еще до поединка выглядел испуганным.