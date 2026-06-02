Бывший чемпион мира в легком и первом полусреднем весе Теофимо Лопес выразил поддержку нидерландскому спортсмену, отметив его характер и стойкость после недавнего поединка. Об этом сообщает InsideRingShow.

Что Лопес сказал Верховену?

Лопес отметил, что уважает его путь в спорте и сложности, с которыми тот столкнулся при переходе в бокс. Он подчеркнул, что бокс остается непредсказуемым видом спорта, где возможны как успехи, так и неудачи, в частности вспомнив о развитии событий в поздних раундах последнего боя.

Я хочу отдать тебе должное за все, через что тебе пришлось пройти в своей карьере до этого момента... Меня поражает то, как ты справился со всем этим после боя. Прошло всего восемь-десять дней, а ты уже так держишься. За это тебе большое уважение,

– отметил Лопес.

Также он добавил, что видит в Верховене большой потенциал и хотел бы снова увидеть его в профессиональном боксе, подчеркнув, что разделяет это мнение и многие другие поклонники спорта.

Как Верховен провел бой против Усика?

В 11-м раунде Усик отправил Рико в серьезный нокдаун. Хотя голландец и поднялся, рефери остановил бой за секунду до завершения раунда, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом. При этом на середине поединка Верховен чаще попадал и опережал соперника по судейским запискам.