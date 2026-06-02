Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес висловив підтримку нідерландському спортсмену, відзначивши його характер і стійкість після недавнього поєдинку. Про це повідомляє InsideRingShow.

Що Лопес сказав Верховену?

Лопес наголосив, що поважає його шлях в спорті та складнощі, з якими той зіткнувся під час переходу в бокс. Він підкреслив, що бокс залишається непередбачуваним видом спорту, де можливі як успіхи, так і невдачі, зокрема згадавши про розвиток подій у пізніх раундах останнього бою.

Я хочу віддати тобі належне за все, через що тобі довелося пройти у своїй кар'єрі до цього моменту… Мене вражає те, як ти впорався з усім цим після бою. Минуло лише вісім-десять днів, а ти вже так тримаєшся. За це тобі велика повага,

– зазначив Лопес.

Також він додав, що бачить у Верховені великий потенціал і хотів би знову побачити його в професійному боксі, підкресливши, що поділяє цю думку й багато інших шанувальників спорту.

Як Верховен провів бій проти Усика?

У 11-му раунді Усик відправив Ріко у серйозний нокдаун. Хоч нідерландець і підвівся, рефері зупинив бій за секунду до завершення раунду, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом. При цьому на середині поєдинку Верховен частіше влучав і випереджав суперника за суддівськими записками.