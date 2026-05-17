Усик прибыл в Египет, где проведет бой против Верховена

Уже вскоре Александр Усик проведет свой первый поединок в 2026 году. Его соперником станет довольно необычный оппонент - не профессиональный боксер, а нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Бой состоится в Египте на фоне знаменитых Пирамид Гизы. Украинский чемпион уже прибыл к месту проведения поединка, сообщает The Ring.

Что известно о прибытии Усика в Египет?

Усик также поделился этой новостью на своих официальных страницах в соцсетях, обнародовав первые фотографии из поездки. На снимках боксер позирует вместе с тренерами и менеджерами.

Гиза, мы официально прибыли с командой,

– подписал публикацию спортсмен.

Прибыл ли в Египет Верховен?

Ранее соперник Усика, Рико Верховен, уже прибыл в Египет. Боец из Нидерландов 13 мая опубликовал в инстаграм видео, в котором сообщил о своем приезде.

Также спортсмен рассказал, что сейчас весит 124,3 килограмма. За две последние недели ему удалось сбросить почти килограмм, ранее весы показывали 125,1 килограмма.

Доброе утро, ребята. До большого боя остается полторы недели. Мы уже в Египте. Небольшое обновление – все идет хорошо,

– сказал ранее Верховен в своем обращении.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Бой состоится в субботу, 23 мая, под открытым небом на временной арене в Гизе, прямо на фоне известных египетских пирамид. Поединок пройдет по официальным правилам профессионального бокса (12 раундов) в супертяжелом весе. Это не выставочный матч, а полноценный профессиональный бой, при этом кикбоксерские удары ногами или локтями со стороны Верховена строго запрещены.

Официальным транслятором вечера бокса в Украине станет медиасервис Киевстар ТВ, где также можно будет посмотреть пресс-конференцию и церемонию взвешивания. Международная прямая трансляция по системе PPV (pay-per-view) будет доступна на платформе DAZN.

Выход спортсменов на ринг ожидается около 23:45 по киевскому времени.

Что известно о соперниках?