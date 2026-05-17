Бій відбудеться в Єгипті на тлі знаменитих Пірамід Гізи. Український чемпіон уже прибув до місця проведення поєдинку, повідомляє The Ring.

Що відомо про прибуття Усика до Єгипту?

Усик також поділився цією новиною на своїх офіційних сторінках у соцмережах, оприлюднивши перші світлини з поїздки. На знімках боксер позує разом із тренерами та менеджерами.

Гіза, ми офіційно прибули з командою,

– підписав публікацію спортсмен.

Чи прибув до Єгипту Верховен?

Раніше суперник Усика, Ріко Верховен, уже прибув до Єгипту. Боєць із Нідерландів 13 травня опублікував в інстаграм відео, в якому повідомив про свій приїзд.

Також спортсмен розповів, що наразі важить 124,3 кілограма. За два останні тижні йому вдалося скинути майже кілограм, раніше ваги показували 125,1 кілограма.

Доброго ранку, хлопці. До великого бою залишається півтора тижня. Ми вже в Єгипті. Невелике оновлення – усе йде добре,

– сказав раніше Верховен у своєму зверненні.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Бій відбудеться в суботу, 23 травня, просто неба на тимчасовій арені в Гізі, прямо на фоні відомих єгипетських пірамід. Поєдинок пройде за офіційними правилами професійного боксу (12 раундів) у надважкій вазі. Це не виставковий матч, а повноцінний професійний бій, при цьому кікбоксерські удари ногами чи ліктями з боку Верховена суворо заборонені.

Офіційним транслятором вечора боксу в Україні стане медіасервіс Київстар ТБ, де також можна буде переглянути пресконференцію та церемонію зважування. Міжнародна пряма трансляція за системою PPV (pay-per-view) буде доступна на платформі DAZN.

Вихід спортсменів на ринг очікується близько 23:45 за київським часом.

Що відомо про суперників?