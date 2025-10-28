Усик написал трогательные слова в адрес Михаила Лебиги из-за печальных событий
- Александр Усик выразил соболезнования блогеру Михаилу Лебизи.
- Известный стример потерял отца в конце октября.
Боксер Александр Усик активно участвует в общественной жизни Украины. Спортсмен посещает различные благотворительные мероприятия и имеет много знакомств среди шоу-бизнеса.
Одним из близких знакомых Александра стал популярный блогер Михаил Лебига. На днях у последнего случилось горе в семье, на что отреагировал и спортсмен, сообщает 24 Канал.
Что написал Усик для Лебиги?
Лебига на своей странице в инстаграм сообщил о смерти своего отца. Анатолий Николаевич ушел из жизни 24 октября в возрасте 52 лет.
Я похоронил Батю, но память о нем в моей голове будет со мной всегда. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: "Люблю тебя". Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам,
– написал Михаил.
Блогера активно поддержали подписчики его страницы. Среди комментариев было и обращение от Александра Усика. Боксер выразил теплые слова в адрес Лебиги.
Царство небесное. Брат, работай дальше. Отец все видит с неба,
– ответил Усик.
Усик выразил соболезнования из-за смерти отца Лебиги / фото скриншот
Что известно об отце Михаила Лебиги?
Отметим, что Михаил рассказывал о непростых отношениях с папой. Блогер вспоминал, что его мать развелась с ним из-за его проблем с алкоголем.
Однако в последнее время Лебига-младший стал сближаться с папой и даже купил вместе с ним дом в родном селе. Михаил отмечал, что отец бросил пить, что положительно сказалось на их отношениях.
Когда следующий бой Усика?
- В июле Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа и собрал пояса WBA, WBC, WBO, IBO и IBF.
- Следующим соперником украинца должен стать Фабио Уордли. На днях британец неожиданно победил Джозефа Паркера, что сделало его обязательным претендентом на пояс WBO.
- Вероятно, бой с Уордли состоится уже в марте 2026 года. Ранее Усик заявлял, что планирует провести только один бой перед завершением карьеры.
- Ходили слухи о возможном возвращении в ринг Тайсона Фьюри ради третьего боя против Усика. Еще одним кандидатом в соперники украинцу называется Мойзес Итаума.