Одним из близких знакомых Александра стал популярный блогер Михаил Лебига. На днях у последнего случилось горе в семье, на что отреагировал и спортсмен, сообщает 24 Канал.

Что написал Усик для Лебиги?

Лебига на своей странице в инстаграм сообщил о смерти своего отца. Анатолий Николаевич ушел из жизни 24 октября в возрасте 52 лет.

Я похоронил Батю, но память о нем в моей голове будет со мной всегда. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: "Люблю тебя". Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам,

– написал Михаил.

Блогера активно поддержали подписчики его страницы. Среди комментариев было и обращение от Александра Усика. Боксер выразил теплые слова в адрес Лебиги.

Царство небесное. Брат, работай дальше. Отец все видит с неба,

– ответил Усик.



Усик выразил соболезнования из-за смерти отца Лебиги / фото скриншот

Что известно об отце Михаила Лебиги?

Отметим, что Михаил рассказывал о непростых отношениях с папой. Блогер вспоминал, что его мать развелась с ним из-за его проблем с алкоголем.

Однако в последнее время Лебига-младший стал сближаться с папой и даже купил вместе с ним дом в родном селе. Михаил отмечал, что отец бросил пить, что положительно сказалось на их отношениях.

