Одним із близьких знайомих Олександра став популярний блогер Михайло Лебіга. На днях у останнього сталось горе в сім'ї, на що відреагував і спортсмен, повідомляє 24 Канал.

Що написав Усик для Лебіги?

Лебіга на своїй сторінці в інстаграм повідомив про смерть свого батька. Анатолій Миколайович пішов з життя 24 жовтня у віці 52 років.

Я поховав Батю, але пам'ять про нього в моїй голові буде зі мною завжди. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: "Люблю тебе". Спи спокійно та відпочивай. Дякую за все, далі я сам,

– написав Михайло.

Блогера активно підтримали підписники його сторінки. Серед коментарів було і звернення від Олександра Усика. Боксер висловив теплі слова на адресу Лебіги.

Царство небесне. Брате, працюй далі. Батько все бачить з неба,

– відповів Усик.

Усик висловив співчуття через смерть батька Лебіги / фото скріншот

Що відомо про батька Михайла Лебіги?

Відзначимо, що Михайло розповідав про непрості стосунки із татом. Блогер згадував, що його мати розлучилась із ним через його проблеми з алкоголем.

Проте останнім часом Лебіга-молодший став зближуватися із татом та навіть купив разом із ним будинок в рідному селі. Михайло зазначав, що батько кинув пити, що позитивно позначилось на їхніх стосунках.

