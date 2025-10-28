Одним із близьких знайомих Олександра став популярний блогер Михайло Лебіга. На днях у останнього сталось горе в сім'ї, на що відреагував і спортсмен, повідомляє 24 Канал.
До теми Усик завітав в гості до поранених бійців бригади "Лють": як пройшла зустріч з легендою боксу
Що написав Усик для Лебіги?
Лебіга на своїй сторінці в інстаграм повідомив про смерть свого батька. Анатолій Миколайович пішов з життя 24 жовтня у віці 52 років.
Я поховав Батю, але пам'ять про нього в моїй голові буде зі мною завжди. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один одному: "Люблю тебе". Спи спокійно та відпочивай. Дякую за все, далі я сам,
– написав Михайло.
Блогера активно підтримали підписники його сторінки. Серед коментарів було і звернення від Олександра Усика. Боксер висловив теплі слова на адресу Лебіги.
Царство небесне. Брате, працюй далі. Батько все бачить з неба,
– відповів Усик.
Усик висловив співчуття через смерть батька Лебіги / фото скріншот
Що відомо про батька Михайла Лебіги?
Відзначимо, що Михайло розповідав про непрості стосунки із татом. Блогер згадував, що його мати розлучилась із ним через його проблеми з алкоголем.
Проте останнім часом Лебіга-молодший став зближуватися із татом та навіть купив разом із ним будинок в рідному селі. Михайло зазначав, що батько кинув пити, що позитивно позначилось на їхніх стосунках.
Коли наступний бій Усика?
- У липні Олександр вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Боксер нокаутував Даніеля Дюбуа та зібрав пояси WBA, WBC, WBO, IBO та IBF.
- Наступним суперником українця має стати Фабіо Вордлі. На днях британець несподівано переміг Джозефа Паркера, що зробило його обов'язковим претендентом на пояс WBO.
- Ймовірно, бій із Вордлі відбудеться вже у березні 2026 року. Раніше Усик заявляв, що планує провести лише один бій перед завершенням кар'єри.
- Ходили чутки про можливе повернення у ринг Тайсона Ф'юрі заради третього бою проти Усика. Ще одним кандидатом в суперники українцю називається Мойзес Ітаума.