Усик рассказал, как должна закончиться война в Украине

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоится грандиозный вечер бокса. Главным его событием станет битва между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Накануне этого боя украинский боксер дал интервью для ESPN. Среди прочего он рассказал о войне в Украине, информирует 24 Канал.

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Каким видит окончание войны Усик?

Обладатель поясов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе оставил правильный месседж для мирового сообщества. Он признался, что очень хочет увидеть ее окончание.

При этом звездный спортсмен подчеркнул, что это должен быть справедливый договор, в результате которого боевые действия не возобновятся через несколько лет.

"Я очень хочу, чтобы война закончилась. Никто не хочет окончания войны больше, чем мы, украинцы. Мы понимаем, что такое война, она разбросала нас по всему миру. Да, сейчас я тренируюсь в Испании, потому что в Киеве тренироваться не могу из-за опасности.

На самом деле я мог бы тренироваться там, но спарринг-партнеры не приезжают. Мы очень ждем окончания войны, но она должна закончиться так, чтобы не началась снова через три-пять лет", – сказал Усик.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" и начнется не ранее 23:30 по киевскому времени. В первом их очном противостоянии украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что накануне бывший чемпион мира Дюк Маккензи спрогнозировал, с каким количеством поражений закончит карьеру Александр Усик.