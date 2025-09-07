Абсолютному чемпиону мира Александру Усику придется договариваться о бое с обязательным претендентом Джозефом Паркером. Боксерская организация WBO приняла окончательное решение.

WBO предоставила Александру Усику отсрочку на переговоры с представителями Джозефа Паркера по организации боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост организации.

Когда завершается дедлайн Усику от WBO?

Соответствующее решение WBO опубликовала на официальной странице организации в сети Х. В нем говорится о 90-дневной отсрочке Усику из-за травмы спины. Александр предоставил организации соответствующее медицинское заключение. Отсчет действует от 9 августа 2025 года.

Таким образом, Усик должен будет договориться о бое с Паркером до 9 ноября 2025 года.

Новозеландцу разрешили провести защиту титула временного чемпиона мира WBO против Фабио Уордли. Этот поединок состоится в Лондоне 25 октября.

WBO в очередной раз подтвердила, что следующим соперником Усика должен быть Паркер – обязательный претендент на титул по линии организации.

Почему Усик отсрочил бой с Паркером?