Усик получил отсрочку на бой с Паркером: сколько времени будет отдыхать украинец
- Александр Усик получил 90-дневную отсрочку на переговоры с Джозефом Паркером из-за травмы спины, с дедлайном до 9 ноября 2025 года.
- WBO подтвердила, что Паркер остается обязательным претендентом на титул Усика, а также разрешила Паркеру провести бой с Фабио Уордли 25 октября.
- Усик последний раз дрался 19 июля, победив Даниэля Дюбуа в Лондоне, и из-за травмы спины попросил отложить бой с Паркером.
Абсолютному чемпиону мира Александру Усику придется договариваться о бое с обязательным претендентом Джозефом Паркером. Боксерская организация WBO приняла окончательное решение.
WBO предоставила Александру Усику отсрочку на переговоры с представителями Джозефа Паркера по организации боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост организации.
Когда завершается дедлайн Усику от WBO?
Соответствующее решение WBO опубликовала на официальной странице организации в сети Х. В нем говорится о 90-дневной отсрочке Усику из-за травмы спины. Александр предоставил организации соответствующее медицинское заключение. Отсчет действует от 9 августа 2025 года.
Таким образом, Усик должен будет договориться о бое с Паркером до 9 ноября 2025 года.
Новозеландцу разрешили провести защиту титула временного чемпиона мира WBO против Фабио Уордли. Этот поединок состоится в Лондоне 25 октября.
WBO в очередной раз подтвердила, что следующим соперником Усика должен быть Паркер – обязательный претендент на титул по линии организации.
Почему Усик отсрочил бой с Паркером?
- Напомним, что последний раз Александр Усик провел бой 19 июля этого года.
- В Лондоне на арене "Уэмбли" украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
- Из-за травмы спины Усик попросил организацию отложить бой с Паркером.
- WBO пошла навстречу боксеру, сохранив за ним титул до конца 2025 года.