Усик отримав відстрочку на бій з Паркером: скільки часу відпочиватиме українець
- Олександр Усик отримав 90-денну відстрочку на переговори з Джозефом Паркером через травму спини, з дедлайном до 9 листопада 2025 року.
- WBO підтвердила, що Паркер залишається обов'язковим претендентом на титул Усика, а також дозволила Паркеру провести бій з Фабіо Вордлі 25 жовтня.
- Усик востаннє бився 19 липня, перемігши Даніеля Дюбуа у Лондоні, і через травму спини попросив відтермінувати бій з Паркером.
Абсолютному чемпіону світу Олександру Усику доведеться домовлятися про бій з обов'язковим претендентом Джозефом Паркером. Боксерська організація WBO ухвалила остаточне рішення.
WBO надала Олександру Усику відстрочку на переговори з представниками Джозефа Паркера щодо організації бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис організації.
Коли завершується дедлайн Усику від WBO?
Відповідне рішення WBO опублікувала на офіційній сторінці організації у мережі Х. У ньому йдеться про 90-денну відстрочку Усику через травму спини. Олександр надав організації відповідний медичний висновок. Відлік чинний від 9 серпня 2025 року.
Таким чином, Усик повинен буде домовитися про бій з Паркером до 9 листопада 2025 року.
Новозеландцю дозволили провести захист титулу тимчасового чемпіона світу WBO проти Фабіо Вордлі. Цей поєдинок відбудеться у Лондоні 25 жовтня.
WBO вкотре підтвердила, що наступним суперником Усика повинен бути Паркер – обов'язковий претендент на титул по лінії організації.
Чому Усик відтермінував бій з Паркером?
Нагадаємо, що востаннє Олександр Усик провів бій 19 липня цього року.
У Лондоні на арені "Вемблі" українець нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Через травму спини Усик попросив організацію відтермінувати бій з Паркером.
WBO пішла назустріч боксеру, зберігши за ним титул до кінця 2025 року.