Абсолютному чемпіону світу Олександру Усику доведеться домовлятися про бій з обов'язковим претендентом Джозефом Паркером. Боксерська організація WBO ухвалила остаточне рішення.

WBO надала Олександру Усику відстрочку на переговори з представниками Джозефа Паркера щодо організації бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис організації.

Коли завершується дедлайн Усику від WBO?

Відповідне рішення WBO опублікувала на офіційній сторінці організації у мережі Х. У ньому йдеться про 90-денну відстрочку Усику через травму спини. Олександр надав організації відповідний медичний висновок. Відлік чинний від 9 серпня 2025 року.

Таким чином, Усик повинен буде домовитися про бій з Паркером до 9 листопада 2025 року.

Новозеландцю дозволили провести захист титулу тимчасового чемпіона світу WBO проти Фабіо Вордлі. Цей поєдинок відбудеться у Лондоні 25 жовтня.

WBO вкотре підтвердила, що наступним суперником Усика повинен бути Паркер – обов'язковий претендент на титул по лінії організації.

Чому Усик відтермінував бій з Паркером?