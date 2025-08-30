Европейский клуб отказался продавать игрока в Россию из-за моральных соображений
- Футбольный клуб Утрехт отказался продавать игрока Суфьяна Эль-Каруани в российский Спартак из-за моральных соображений, связанные с войной России против Украины.
- Спартак предложил шесть миллионов евро плюс бонусы за игрока, но Утрехт решил сохранить репутацию, несмотря на финансово привлекательное предложение.
После начала полномасштабного вторжения российские клубы отстранили от европейских международных соревнований. Однако трансферы "запоребриком" и дальше продолжают оформлять.
К счастью, есть клубы, которые имеют принципиальную позицию и готовы ради нее идти на финансовые потери, но сохранять репутацию. С такой стороны накануне проявил себя Утрехт, который отказался от продажи своего футболиста, хотя получил заманчивое предложение из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на De Telegraph.
Почему Утрехт не продал игрока в Россию?
Московский Спартак хотел приобрести левого защитника нидерландской команды Суфьяна Эль-Каруани. Россияне предложили шесть миллионов евро плюс бонусы за игрока, у которого остается только один год контракта.
Однако по моральным соображениям Утрехт отказался от этой сделки. Все из-за войны, которую развязала Россия против Украины.
Руководство нидерландского клуба считает, что в нынешних условиях морально неприемлемо вести бизнес с представителями страны-агрессора, Хотя этот трансфер не нарушал санкций, в Утрехте решили проявить свою сознательную позицию.
Отмечается, что Суфьян Эль-Каруани после трансфера мог получать годовую зарплату большую, чем сейчас примерно в десять раз. Нидерландцы надеются, что в случае, если футболист останется в команде, то им удастся продлить с ним соглашение.
Справка. В нынешнем сезоне марокканский фулбек провел 9 матчей на клубном уровне. В них он забил 1 гол и уже отдал 7 результативных передач.
Напомним, что накануне французский клуб изъявил желание приобрести футболиста сборной Украины. Однако этот трансфер блокируют фанаты из-за позиции игрока относительно военных действий в Израиле.