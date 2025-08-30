Після початку повномасштабного вторгнення російські клуби відсторонили від європейських міжнародних змагань. Проте трансфери "запорєбриком" і надалі продовжують оформлювати.

На щастя, є клуби, які мають принципову позицію та готові заради неї йти на фінансові втрати, але зберігати репутацію. З такої сторони напередодні проявив себе Утрехт, який відмовився від продажу свого футболіста, хоча отримав привабливу пропозицію з Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на De Telegraph.

Чому Утрехт не продав гравця в Росію?

Московський Спартак хотів придбати лівого захисника нідерландської команди Суф’яна Ель-Каруані. Росіяни запропонували шість мільйонів євро плюс бонуси за гравця, в якого залишається лише один рік контракту.

Проте з моральних міркувань Утрехт відмовився від цієї угоди. Все через війну, яку розв'язала Росія проти України.

Керівництво нідерландського клубу вважає, що в нинішніх умовах морально неприйнятно вести бізнес із представниками країни-агресорки, Хоча цей трансфер не порушував санкцій, в Утрехті вирішили проявити свою свідому позицію.

Зазначається, що Суф’ян Ель-Каруані після трансферу міг отримувати річну зарплату більшу, ніж зараз приблизно в десять разів. Нідерландці сподіваються, що у разі, якщо футболіст залишиться в команді, то їм вдасться продовжити з ним угоду..

Довідка. В нинішньому сезоні марокканський фулбек провів 9 матчів на клубному рівні. У них він забив 1 гол і вже віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що напередодні французький клуб виявив бажання придбати футболіста збірної України. Проте цей трансфер блокують фанати через позицію гравця щодо воєнних дій в Ізраїлі.