Європейський клуб відмовився продавати гравця в Росію через моральні міркування
- Футбольний клуб Утрехт відмовився продавати гравця Суф’яна Ель-Каруані в російський Спартак через моральні міркування, пов’язані з війною Росії проти України.
- Спартак запропонував шість мільйонів євро плюс бонуси за гравця, але Утрехт вирішив зберегти репутацію, попри фінансово привабливу пропозицію.
Після початку повномасштабного вторгнення російські клуби відсторонили від європейських міжнародних змагань. Проте трансфери "запорєбриком" і надалі продовжують оформлювати.
На щастя, є клуби, які мають принципову позицію та готові заради неї йти на фінансові втрати, але зберігати репутацію. З такої сторони напередодні проявив себе Утрехт, який відмовився від продажу свого футболіста, хоча отримав привабливу пропозицію з Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на De Telegraph.
Чому Утрехт не продав гравця в Росію?
Московський Спартак хотів придбати лівого захисника нідерландської команди Суф’яна Ель-Каруані. Росіяни запропонували шість мільйонів євро плюс бонуси за гравця, в якого залишається лише один рік контракту.
Проте з моральних міркувань Утрехт відмовився від цієї угоди. Все через війну, яку розв'язала Росія проти України.
Керівництво нідерландського клубу вважає, що в нинішніх умовах морально неприйнятно вести бізнес із представниками країни-агресорки, Хоча цей трансфер не порушував санкцій, в Утрехті вирішили проявити свою свідому позицію.
Зазначається, що Суф’ян Ель-Каруані після трансферу міг отримувати річну зарплату більшу, ніж зараз приблизно в десять разів. Нідерландці сподіваються, що у разі, якщо футболіст залишиться в команді, то їм вдасться продовжити з ним угоду..
Довідка. В нинішньому сезоні марокканський фулбек провів 9 матчів на клубному рівні. У них він забив 1 гол і вже віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, що напередодні французький клуб виявив бажання придбати футболіста збірної України. Проте цей трансфер блокують фанати через позицію гравця щодо воєнних дій в Ізраїлі.