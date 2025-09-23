Эпопея с информацией о заинтересованности из Греции к Сергею Реброву не утихает. Появились новые слухи о судьбе наставника в сборной Украины по футболу.

Есть информация, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не хочет прощаться с Сергеем Ребровым. Глава УАФ верит, что Ребров сможет изменить ситуацию с результатами сборной Украины в положительный вектор, пишет 24 Канал со ссылкой на SDNA.

Какой была реакция Шевченко на сватовство Реброва в Грецию?

Вроде Шевченко не позволит уйти Реброву и сделает все от себя возможное, чтобы сборная Украины вышла на Чемпионат мира-2026 под руководством именно Сергея Станиславовича.

Ранее тоже греческое издание SDNA первым сообщало о заинтересованности к Реброву со стороны Панатинаикоса. Кандидатуру украинского наставника рассматривают на должность нового главного тренера команды. Ребров – главная цель греков, которые уже оповестили наставника о своем интересе. Напомним, что Панатинаикос уволил Руи Виторию после поражения от Кифисии (2:3) в Суперлиге.

Наставник сборной Украины мгновенно отреагировал на подобную информацию греческого издания. Ребров опроверг данные слухи. Тренер признался, что полностью сконцентрирован на работе в сборной и не ищет новых вариантов работы.

Отметим, что у Реброва есть действующий контракт с УАФ до конца июля 2026-го. Также Сергей Станиславович является вице-президентом ассоциации.

