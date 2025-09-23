Епопея з інформацією про зацікавленість із Греції до Сергія Реброва не вщухає. З'явились нові чутки щодо долі наставника у збірній України з футболу.

Є інформація, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не хоче прощатись із Сергієм Ребровим. Очільник УАФ вірить, що Ребров зможе змінити ситуацію із результатами збірної України у позитивний вектор, пише 24 Канал із посиланням на SDNA.

Якою була реакція Шевченка на сватання Реброва у Грецію?

Начебто Шевченко не дозволить піти Реброву та зробить усе від себе можливе, аби збірна України вийшла на чемпіонат світу-2026 під керівництвом саме Сергія Станіславовича.

Раніше теж грецьке видання SDNA першим повідомляло про зацікавленість до Реброва зі сторони Панатінаїкоса. Кандидатуру українського наставника розглядають на посаду нового головного тренера команди. Ребров – головна ціль греків, які вже сповістили наставника про свій інтерес. Нагадаємо, що Панатінаїкос звільнив Руї Віторію після поразки від Кіфісії (2:3) у Суперлізі.

Наставник збірної України миттєво відреагував на подібну інформацію грецького видання. Ребров спростував дані чутки. Тренер зізнався, що повністю сконцентрований на роботі у збірній та не шукає нових варіантів роботи.

Відзначимо, що у Реброва є чинний контракт з УАФ до кінця липня 2026-го. Також Сергій Станіславович є віцепрезидентом асоціації.

Як Україна стартувала у відборі на ЧС-2026?