Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился своими мыслями об отставке Игоря Костюка. Об этом он рассказал в интервью сайту sport.ua.

Что о Костюке сказал Федорчук

Олег Федорчук сказал, что главной проблемой Костюка в Динамо стало то, что он не смог стать лидером команды. Футболисты же – тонкие психологи. Они чувствуют, есть ли у тренера этот важный инстинкт, и, исходя из этого, формируют свое поведение.

На мой взгляд, отставка Костюка была лишь вопросом времени. Болельщики так и не дождались ожидаемых сдвигов в командных действиях Динамо,

– отметил украинский тренер.

Он добавил, что Костюк так и не смог определиться с игроками, которые составили бы костяк столичной команды. Ярким примером этого, по словам Федорчука, стала ситуация с вратарями в Динамо, из-за которой киевлянам пришлось срочно взять Бущана в аренду у Полесья.

Хуже всего то, что после поражения от Полесья Динамо, по мнению специалиста, выбыло из борьбы за чемпионство.

Как Федорчук относится к назначению Кендзьорека исполняющим обязанности главного тренера Динамо

Федорчук отметил, что для оценки тренерских навыков Кендзьорека нужно находиться внутри команды. Впрочем, известно, что поляк входил в тренерский штаб Костюка и отвечал за стандартные положения в обороне и атаке.

Конечно, этого недостаточно, чтобы быть наставником команды на постоянной основе. Хотя можно вспомнить пример Сергея Реброва. Например, что одним из его помощников в Динамо был Рауль Рианчо, который работал тренером по физической подготовке. После отставки Реброва испанец безапелляционно заявлял, что готов полноценно возглавить первую команду,

– подчеркнул Федорчук.

Тренер подчеркнул, что в итоге до этого дело все же не дошло. Поэтому, по его мнению, аналогичная ситуация сложится и с Кендзереком. Это просто временный вариант.

Что известно об увольнении Костюка

Президент Динамо Игорь Суркис уволил Игоря Костюка с поста главного тренера Динамо после поражения киевлян от Полесья со счетом 1:3. Столичная команда с 5-й минуты играла в большинстве.

После удаления вратаря Полесья Кудрика киевляне даже смогли забить первыми. Это сделал Михавко после углового. Но очень быстро хозяева отыгрались также благодаря угловому, подачу с которого замкнул Краснопир. Позже нападающий сборной Украины забил хет-трик и принес "волкам" победу.